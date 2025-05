Sabatini | Cosa avevano da ridere quelli del Barcellona? Lewandowski scelta discutibile

Durante una recente puntata di "Calcio Selvaggio", Sandro Sabatini ha analizzato un episodio significativo della sfida Inter-Barcellona, focalizzandosi su come i giocatori blaugrana, in vantaggio 3-2, sembrassero già certi della vittoria. Un momento che ha scatenato dibattiti, in particolare sul valore della scelta di Lewandowski da parte della squadra.

Sandro Sabatini ha ricordato un particolare momento di Inter-Barcellona, quando i blaugrana si trovavano sul 3-2 e giocavano con la convinzione di essere sicuri dell'accesso alle semifinali. MOMENTO PARTICOLARE – Sandro Sabatini si è pronunciato a Calcio Selvaggio in merito a una fase di Inter-Barcellona nella quale i blaugrana sembravano convinti del passaggio del turno. Il giornalista ha così descritto quel momento: «Mentre vedevo la partita ho detto 'Ma che sta facendo questo? Perché sta ridendo? Mi riferisco a un calciatore del Barcellona che stava ridendo (Pedri, ndr.). Si intravede che tutti sono allegri quando fanno entrare Lewandowski. Ma che c'avete da ridere?» Sabatini sull'impatto di Lewandowski in Inter-BarcellonaCONDIZIONI DIFFICILI – Sabatini ha poi proseguito rimarcando le sue perplessità per la scelta di Hansi Flick di far entrare Robert Lewandowski al termine del secondo tempo.

