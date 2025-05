S Sofia chiude la stagione C’è Giacomo Poretti

Domani, alle 21, si conclude la stagione teatrale al Teatro Mentore di Santa Sofia con "Condominio mon amour", una vivace commedia presentata dalla compagnia Teatro degli Incamminati, con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Ambientata in un condominio di Milano, lo spettacolo promette risate e spunti di riflessione sulle dinamiche della vita condominiale.

Termina domani, alle 21, la stagione teatrale al Mentore di Santa Sofia con lo spettacolo ‘Condominio mon amour’ della compagnia Teatro degli Incamminati con GiacomoPoretti e Daniela Cristofori. "Una divertente commedia ambientata in un condominio della ‘Milano-bene’ – scrivono i curatori –, uno spettacolo che racconta la grande confusione che si vive oggi, stretti tra presunti inglesismi: rider, smart working, pet sitter, media manager e lo spettro dell’intelligenza artificiale, una sorta di fantasma che sembra un giorno dover seppellire ogni relazione umana e ogni capacità critica".Protagonisti sono Angelo, il ‘Portinaio’ da quattro generazioni in un condominio della Milano bene che vince sulla tecnologia, sul progresso esasperato e sulla sua ambasciatrice Caterina, dipendente di un Fondo immobiliare internazionale che ha l’obiettivo di licenziare cinque portinai e affermare il suo potere immobiliare attraverso l’introduzione del Robot Keeper. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - S. Sofia, chiude la stagione. C’è Giacomo Poretti

