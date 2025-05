Rutti e scorregge Isola dei Famosi il naufrago si fa notare in negativo | Disgustoso è dire poco

Nella seconda puntata de L'Isola dei Famosi, tra tensioni e strategia, Teresanna Pugliese si è distinta per una nomination che ha scatenato polemiche. In un'atmosfera già carica di emozioni, i naufraghi hanno dovuto confrontarsi con comportamenti discutibili, tra cui rutti e scorregge, lasciando il pubblico disgustato e sorpreso.

Nel corso della seconda puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda in una serata già densa di tensioni, è stata Teresanna Pugliese a catalizzare l'attenzione del pubblico con una nomination carica di critiche. Nonostante la fase ancora iniziale dell'avventura honduregna, le dinamiche tra i naufraghi si sono già fatte incandescenti e alcuni rapporti iniziano a incrinarsi sotto il peso della convivenza forzata e delle incompatibilità caratteriali. Durante le votazioni, oltre alla segnalazione di Loredana Cannata, è stata l'ex protagonista di Uomini e Donne a esprimersi con parole forti contro un compagno del gruppo dei "Giovani". Le sue parole sono arrivate come un fendente, decise e senza sconti.