Ruote nella Storia – 5 Raduno Irpino | torna l’appuntamento

Torna l'atteso “Ruote nella Storia – 5° Raduno Irpino”, dedicato agli amanti delle auto storiche! Domenica 18 maggio, Mercogliano ospiterà un evento ricco di passione e nostalgia, parte della rassegna nazionale promossa dall'Automobile Club d'Italia. Non perdere l'occasione di immergerti in un viaggio tra le meraviglie automobilistiche del passato!

Tempo di lettura: 2 minutitorna anche quest’anno l’atteso appuntamento con “RuotenellaStoria – 5° RadunoIrpino”, l’evento dedicato agli appassionati di auto storiche, in programma domenica 18 maggio a Mercogliano. L’iniziativa, inserita nel format nazionale promosso dall’Automobile Club d’Italia, è riservata ai soci ACI e ai clienti SARA Assicurazioni.Il Raduno avrà inizio alle ore 9.30 lungo viale San Modestino, cuore pulsante di Mercogliano, dove saranno esposti veicoli iconici degli anni ’70, ’80 e ’90. Alle ore 11.15 è prevista la partenza della carovana che attraverserà il centro storico, la frazione Torelli, via Nicola Santangelo e la sp 70, per poi raggiungere il suggestivo Palazzo Abbaziale di Loreto, meta culturale di grande prestigio.Alle ore 12.00 i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata del Palazzo, prima del rientro a Mercogliano, previsto per le ore 13. 🔗Leggi su Anteprima24.it