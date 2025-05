RUN2U | Ilaria Bergaglio atleta della Nazionale di Ultrarunning l’instancabile delle distanze

Run2u presenta Ilaria Bergaglio, atleta della Nazionale di ultrarunning e autentica instancabile delle distanze. Scoperta tardi della corsa, a 28 anni conquista il podio nazionale grazie al suo talento e alla guida esperta di Monica Casiraghi. Con un traguardo straordinario: campionessa italiana della 50 km in 2h57’25”, Ilaria continua a brillare nel mondo dell’ultramaratona.

IlariaBergaglio, classe 1981, scopre la corsa a 28 anni e conquista la maglia dellaNazionale con talento e determinazione. Seguita da Monica Casiraghi, tecnico dellaNazionale italiana 100 km su strada, la fresca campionessa italiana della 50 km (2h57’25”) continua a collezionare vittorie 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RUN2U: Ilaria Bergaglio, atleta della Nazionale di Ultrarunning, l’instancabile delle distanze

