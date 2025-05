Rugby i Cavalieri U18 sono campioni regionali

Prato, 13 maggio 2025 - I Cavalieri U18 festeggiano con un turno d'anticipo il titolo di campioni regionali! La vittoria contro il Bellaria, avvenuta a Pontedera con il punteggio di 12-5, ha sancito un trionfo meritato per i giovani “tuttineri”, sotto la guida attenta di coach...

Prato, 13 maggio 2025 - I Cavalieri U18 sonocampioniregionali con un turno d'anticipo. E' il verdetto emesso dalla scorsa giornata del campionato regionale, che ha visto i giovani "tuttineri" battere il Bellaria a Pontedera per 12-5. Nella seconda fase della stagione i ragazzi allenati da coach Lorenzo Cirri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità, coronando un percorso di crescita e impegno costante. Ufficialmente c'è ancora un impegno in calendario (il recupero contro l'Arezzo), ma la squadra è matematicamente prima e può dedicarsi ai festeggiamenti con una giornata d'anticipo. E chissà che per qualcuno fra i vari Riccardo Aiello, Lorenzo Antonioli, Tommaso Betti, Bernardo Borchi, Francesco Castellana, Ryan Lorenzo Ceccherini, Luca Colella, Marco Degl'Innocenti, Giano Di Natale, Davide Entrade, Simone Ercolini, Lapo Forzini, Milo Franceschini, Quentin Aziz Gori, Alessio Mariottini, Lorenzo Pastacaldi, Alessandro Pazzaglia, Mirko Petretti, Diego Pieraccini, Mattia Poli, Matteo Daniel Sarbu, Luca Scali e Jacopo Sorri, protagonisti del successo, non possano spalancarsi le porte della prima squadra di coach Alberto Chiesa.

