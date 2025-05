Rugani Juve l’agente esce allo scoperto sul futuro del difensore | Oggi posso dire questo L’annuncio

L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha finalmente fatto chiarezza sul futuro del difensore, attualmente in prestito all'Ajax. In un'intervista, ha dichiarato: «Oggi posso dire questo», suscitando grande curiosità tra i tifosi della Juventus e non solo. Resta da vedere quali saranno le prospettive per il calciatore in vista della prossima stagione.

RuganiJuve, l’agenteescealloscoperto sul futuro del difensore in prestito all’Ajax: «Oggipossodirequesto». L’annuncio del procuratoreDavide Torchia, agente di Rugani, ha parlato così del suo assistito, di proprietà della Juventus e attualmente in prestito all’Ajax. Le sue parole a RBN.TORCHIA – «Daniele è a disposizione della Juve, se il club dovesse chiamare. Corsa Champions? Sarebbe giusto far disputare tutte insieme le gare in cui c’è in palio lo stesso obiettivo. In questo modo nessuno può lamentarsi, comprese le tv che ovviamente devono essere messe in condizioni di organizzarsi. Serve programmare anche in caso di impegni alle coppe delle squadre» .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juve, l’agente esce allo scoperto sul futuro del difensore: «Oggi posso dire questo». L’annuncio

