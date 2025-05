Rubio parla con ministro Esteri turco

Marco Rubio ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, esprimendo gratitudine per il supporto della Turchia nei negoziati tra Russia e Ucraina. L'incontro, previsto per giovedì, è un passo significativo verso la risoluzione del conflitto, come riportato dal Dipartimento di Stato americano.

0.06 Marco Rubio ha parlato con il ministro degli Esteriturco Hakan Fidan e ha ringraziato la Turchia per avere facilitato i negoziati diretti tra Russia e Ucraina che ospiterà giovedì prossimo Lo riferisce ildipartimento di Stato in una nota. Il segretario di Stato americano e il ministroturco hanno inoltre discusso della prossima riunione ministeriale informale della Nato ad Antalya e dell'importanza di rafforzare i legami commerciali e di difesa tra Stati Uniti e Turchia. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

