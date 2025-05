Rubava bici elettriche nei pressi della Circumvesuviana | arrestato

Un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Sorrento per furti di biciclette elettriche nei pressi della stazione della Circumvesuviana. I due episodi, avvenuti il 6 e il primo maggio 2025, hanno destato preoccupazione tra i cittadini. Le indagini hanno portato all'identificazione e cattura del responsabile.

Furti di e-bike alla stazione dellaCircumvesuviana di Sorrento, arrestato il responsabile. I carabinieri di Sorrento hanno tratto in arresto una persona senza fissa dimora accusata di due episodi di furto aggravato. I fatti risultano commessi a Sorrento il 6 e il primo maggio 2025 ed hanno ad. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rubava bici elettriche nei pressi della Circumvesuviana: arrestato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rubava bici elettriche nei pressi della Circumvesuviana: arrestato - Furti di e-bike alla stazione della Circumvesuviana di Sorrento, arrestato il responsabile. I carabinieri di Sorrento hanno tratto in arresto una persona senza fissa dimora accusata di due episodi di ... 🔗napolitoday.it

Non gli paga la droga: ruba la bici elettrica e poi chiede più soldi per la restituzione, arrestato dalla Polizia in centro Como - Tutto nel cuore della notte tra la zona del Tribunale e via Gallio. Gli agenti, che bene lo conoscono, si sono insospettiti di trovarlo a bordo di una due ruote costosa. E ... 🔗ciaocomo.it

Como, ruba bici elettrica per un debito di droga e chiede soldi per restituirla: arrestato 19enne - Un 19enne di origini nord africane è stato fermato nella notte in via Gallio mentre era in possesso di una bicicletta elettrica rubata. Dettagli dell’operazione Come indicato dal portale ufficiale ... 🔗virgilio.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestato capo Proud Boys pro Donald Trump

E' stato arrestato a Washington Enrique Tarrio, il leader dei Proud Boys, l'organizzazione di estrema destra che sostiene il presidente Trump.