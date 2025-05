Rubano zaini ai turisti alla stazione | un arresto e una denuncia

Alla stazione di Firenze, la Polfer ha svolto un'importante operazione contro i furti ai danni di turisti, arrestando un giovane algerino di 25 anni e denunciando un complice di 21 anni per furto aggravato. L'intervento sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela dei viaggiatori e nella sicurezza pubblica.

FIRENZE – La Squadra della polizia giudiziaria della Polfer di Firenze ha messo a segno una efficace operazione per contrastare il fenomeno dei furti ai danni di turisti e viaggiatori arrestando un giovane algerino di 25 anni e denunciandone un altro di 21 per furto aggravato nella stazione di Firenze Santa Maria Novella.I due sospetti sono stati notati dagli agenti in servizio anti-borseggio mentre, appena scesi da un treno alta velocità proveniente da Napoli, si allontanavano rapidamente con due zaini in spalla per risalire su un convoglio diretto a Roma.Gli agenti, insospettiti dal comportamento furtivo dei due uomini, li hanno seguiti e bloccati; durante i controlli i giovani non sono stati in grado di fornire indicazioni sul contenuto degli zaini in loro possesso.I successivi accertamenti hanno permesso di identificare i legittimi proprietari degli zaini: un turista tedesco e una giovane del Kazakistan che non si erano accorti di nulla.