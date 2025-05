Ruba pantaloni e magliette dal negozio di abbigliamento a Terni arrestato dai carabinieri

Nel primo pomeriggio di domenica scorsa, i carabinieri della sezione radiomobile di Terni hanno arrestato un 43enne per tentato furto aggravato. L'intervento è scaturito da una segnalazione al 112 riguardante un furto di pantaloni e magliette presso un negozio del centro commerciale di Maratta Bassa, dove il ladro è stato prontamente bloccato.

Nel primo pomeriggio di domenica scorsa, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 43enne per tentato furto aggravato. A seguito di una segnalazione al 112, una pattuglia è intervenuta presso il centro commerciale della zona di Maratta bassa dove. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ruba pantaloni e magliette dal negozio di abbigliamento a Terni, arrestato dai carabinieri

Cosa riportano altre fonti

Terni, ruba pantaloni e magliette al centro commerciale di Maratta Bassa, staccando le placche antitaccheggio: 43enne arrestato dai Carabinieri - Per il 43enne è così scattato l’arresto per tentato furto aggravato e la denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. La refurtiva, del valore di poco meno di 200 euro, è stata ... 🔗corrieredellumbria.it

Ladro in azione al Milan store in centro, nasconde le maglie nei pantaloni: arrestato - Sembrava un tifoso qualsiasi, interessato ad acquistare un capo di abbigliamento della squadra rossonera. Ma voleva portare a casa il bottino senza pagare. Così un 41enne di Cosenza giovedì pomeriggio ... 🔗milanotoday.it

Ruba in un negozio, arrestato - nascondendoli nei pantaloni. Nel frattempo, è stata allertata la sala operativa per richiedere l’intervento della polizia. All’uscita dalle casse, il giovane è stato fermato e invitato a restituire la ... 🔗latinaoggi.eu

Potrebbe interessarti su Zazoom

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI : I CAVALLI DEI CARABINIERI, I GALLETTI CANTERINI E I MICIONI DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Belli ed eleganti, sfileranno il 5 giugno nel carosello storico dell’Arma dei Carabinieri. Ecco Boys e Child, cavalli abbandonati, maltrattati, confiscati e restituiti alla vita dalla Fanfara a cavallo dei Carabinieri.