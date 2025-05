Ruba e poi aggredisce i vigilanti | arrestato

Un uomo di 34 anni, di origine georgiana e senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina impropria dopo aver aggredito i vigilanti di un negozio Esselunga in viale Timavo. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, quando l'individuo ha tentato un furto e ha reagito con violenza contro gli operatori della sicurezza.

Un uomo di 34 anni, di origine georgiana e senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato per rapina impropria dopo aver reagito agli operatori della sicurezza che lo avevano fermato in seguito a un tentato furto. È accaduto domenica pomeriggio, verso le 18, al negozio Esselunga, in viale Timavo a Reggio.L’operatore ha notato lo straniero che stava nascondendo della merce tra i suoi abiti. E quando è uscito pagando alla cassa un solo oggetto, è stato fermato per un controllo. Il georgiano ha cercato di allontanarsi, ma è stato raggiunto dal vigilantes, al quale il ladro ha cercato di sferrare un pugno, per poi divincolarsi per darsi alla fuga. Poco distante è stato fermato dagli operatori della sicurezza e da una pattuglia della polizia locale, mentre sul posto giungeva anche un equipaggio del Radiomobile dei carabinieri, con i militari che hanno preso in consegna l’uomo, trovato in possesso di generi vari risultati Rubati proprio dal supermercato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it