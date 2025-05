Rozsa Tassi denuncia l’eliminazione ingiusta di Lorenzo Tano da Isola dei Famosi

Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha preso posizione contro l'ingiusta eliminazione di Lorenzo Tano dall'Isola dei Famosi. In un appassionato sfogo, ha manifestato il suo disappunto, sottolineando l'impatto emotivo della decisione e chiedendo maggiore attenzione per i concorrenti. La sua lettera ha colpito i fan del programma, accendendo un acceso dibattito sull'argomento.

La recente eliminazione di Lorenzo Tano dal reality show de Isola dei Famosi ha scatenato una reazione molto sentita. In un momento di forte coinvolgimento emotivo, Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha espresso il suo dissenso in maniera diretta e senza filtri attraverso una lunga nota sui social media.

Rozsa Tassi attacca l’Isola dopo l’eliminazione del figlio Leonardo, il post contro il programma

Secondo fanpage.it: L’eliminazione di Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, consumatasi nel corso della seconda puntata dell’Isola dei famosi ha indispettito mamma ...

Segnala gossip.it: Benvenuto nella pagina della sezione VIP dedicata a Rozsa Tassi! Qui di seguito tutte le notizie in ordine cronologico dedicate a Rozsa Tassi a cura della nostra redazione, le ultime foto scattate dai ...

