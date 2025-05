Rosario Madonna di Fatima 13 maggio | preghiera e dove vederlo in diretta tv e streaming

Il 13 maggio si celebra l'apparizione della Madonna di Fatima, un evento significativo che ha segnato la storia della fede. Per onorare questa ricorrenza, è possibile seguire in diretta il Rosario dal Santuario Nostra Signora di Fatima. Scopri come partecipare alla preghiera tramite TV e streaming per vivere insieme questo momento di spiritualità.

Il Rosario in diretta dal Santuario Nostra Signora di Fatima per celebrare oggi 13 maggio la ricorrenza dell’apparizione della Madonna di Fatima ai tre pastorelli. Il 13 maggio 1917 Lucia, 10 anni, Giacinta, anni 7 e Francisco, 9 anni, raccontarono un evento straordinario ai loro genitori. I tre piccoli videro apparire al loro cospetto una signora vestita di bianco scendere da una nube con il Rosario in mano.Le apparizioni a tre pastorelli il 13 maggio 1917La Beata Vergine diede appuntamento ai tre pastorelli ad ogni 13 del mese fino ad ottobre nel corso della quale ha rivelato la fine del guerra del 15-18 e annunciato che il mondo sarebbe stato presto coinvolto in nuovo grande conflitto ancora più devastante e doloroso. Inoltre la Beata Vergine preannunciò un evento eccezionale ed in occasione dell’ultima apparizione (il 13 ottobre), numerosi fedeli furono testimoni del miracolo del sole. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rosario Madonna di Fatima 13 maggio: preghiera e dove vederlo in diretta tv e streaming

