Rosario Fiorello pronto a tornare in radio | sorpresa in diretta il 16 maggio

Rosario Fiorello è pronto a tornare in radio, sorprendendo il pubblico in diretta il 16 maggio. L’attesissimo ritorno nella fascia pomeridiana di Radio2 riaccende i ricordi del suo indimenticabile “Viva Radio2”. Le anticipazioni sul nuovo programma promettono di portare nuovamente il suo unico mix di comicità e musica, per un pomeriggio all’insegna del divertimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ritorno attesissimo nel primo pomeriggio di radio2RosarioFiorello si prepara a fare il suo grande ritorno in radio, proprio nella fascia oraria che lo ha reso celebre con il mitico “Viva radio2”. Secondo fonti vicine all’ambiente, il suo nuovo programma dovrebbe partire giovedì 16 maggio, data simbolica che coincide anche con il suo sessantacinquesimo compleanno.L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare poche ore prima della messa in onda, in perfetto stile Fiorello: una sorpresa inaspettata per il pubblico e per gli ascoltatori affezionati.Il pomeriggio che ha fatto la storia della radio italianaIl ritorno sarebbe collocato nella stessa fascia storica del primo pomeriggio, quella che negli anni ha trasformato “Viva radio2” in un cult nazionale. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rosario Fiorello pronto a tornare in radio: sorpresa in diretta il 16 maggio

Approfondimenti da altre fonti

Fiorello sarebbe pronto a tornare con un nuovo show nel giorno del suo compleanno: l’indiscrezione - Secondo indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, Rosario Fiorello potrebbe fare il suo ritorno in radio proprio il 16 maggio, giorno del suo sessantacinquesimo ... 🔗fanpage.it

Fiorello pronto a tornare su radio2 nel pomeriggio con un nuovo programma dal 16 maggio - Fiorello torna su Radio2 il 16 maggio, giorno del suo 65esimo compleanno, con un nuovo progetto radiofonico ancora avvolto nel mistero su durata, ospiti e contenuti. 🔗gaeta.it

Fiorello in arrivo su Radio2 nei prossimi giorni? I rumors sul ritorno - Secondo quanto apprende l’Adnkronos, lo showman potrebbe inaugurare il suo nuovo programma radiofonico nel giorno del suo 65esimo compleanno ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Benedetta Grazzini in radio con Io sogno, singolo che porta la firma di Valerio Negrini dei Pooh

"Io sogno" (gi? disponibile nei digital store per Riserva Sonora - Radio Rossa) ? il nuovo singolo della giovane cantante, attrice e performer ligure Benedetta Grazzini, in radio da venerd? 6 novembre?Il brano nasce da un testo inedito di Valerio Negrini, fondatore nonch? autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh, donato dalla moglie Paola Racca a Benedetta, arrangiato e prodotto da Paolo Schianchi che ne ha creato anche la parte musicale.