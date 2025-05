Rosario Fiorello pronto a tornare in radio | sorpresa in diretta il 16 maggio

Rosario Fiorello è pronto a riaprire le porte della radio con un attesissimo ritorno il 16 maggio su Radio2. Il popolare conduttore, che ha sbalordito il pubblico con il suo iconico "Viva Radio2", tornerà nella fascia pomeridiana che lo ha reso famoso. I fan non vedono l'ora di scoprire le novità del suo nuovo programma!

Un ritorno attesissimo nel primo pomeriggio di Radio2. Rosario Fiorello si prepara a fare il suo grande ritorno in radio, proprio nella fascia oraria che lo ha reso celebre con il mitico "Viva Radio2". Secondo fonti vicine all'ambiente, il suo nuovo programma dovrebbe partire giovedì 16 maggio, data simbolica che coincide anche con il suo sessantacinquesimo compleanno. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare poche ore prima della messa in onda, in perfetto stile Fiorello: una sorpresa inaspettata per il pubblico e per gli ascoltatori affezionati. Il pomeriggio che ha fatto la storia della radio italiana. Il ritorno sarebbe collocato nella stessa fascia storica del primo pomeriggio, quella che negli anni ha trasformato "Viva Radio2" in un cult nazionale. Fiorello tornerebbe così nella sua "casa radiofonica", dove ha reinventato l'intrattenimento con ironia, imitazioni e un ritmo coinvolgente che ha influenzato anche il linguaggio televisivo.

