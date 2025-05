’Romagna in fiore’ non tradisce In 8500 per i primi due eventi

"Romagna in Fiore" ha avuto un inizio straordinario, accogliendo 8.500 spettatori nei suoi primi due eventi. Tra il 10 e l'11 maggio, oltre cinquemila visitatori hanno affollato Castel Raniero a Faenza, mentre più di tremilacinquecento si sono diretti alla Torre di Traversara di Bagnacavallo, dimostrando l'entusiasmo per la fiorente bellezza della Romagna.

Sono ottomilacinquecento gli spettatori che tra sabato 10 e domenica 11 maggio si sono messi in cammino per raggiungere rispettivamente Castel Raniero a Faenza – in oltre cinquemila – e la Torre di Traversara di Bagnacavallo – più di tremilacinquecento – per il primo fine settimana di ’Romagna in fiore’.La rassegna ecosostenibile e diffusa di Ravenna Festival si è così aperta con un caloroso bagno di folla per gli artisti in scena (i Modena City Ramblers e Raphael Gualazzi), confermando quanto lo spirito dell’iniziativa – che porta concerti nei territori segnati dalle alluvioni di questi anni per celebrarne il patrimonio naturale, storico e umano – sia capace di suscitare l’entusiastica risposta del pubblico. Un pubblico che, nel rispetto dei principi di Romagna in fiore, ha raggiunto i luoghi di spettacolo a piedi o in bicicletta, condividendo l’emozione del cammino, alla scoperta e riscoperta di spazi naturali e comunità locali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Romagna in fiore’ non tradisce. In 8500 per i primi due eventi

