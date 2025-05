Roma una nuova strada scolastica in via Rugantino

Oggi, 13 maggio 2025, il Sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato una nuova strada scolastica in via Rugantino, insieme agli Assessori alla Mobilità e alla Scuola e al Presidente del VII Municipio. Questo progetto rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza degli studenti e promuovere la mobilità sostenibile nella Capitale.

Roma, 13 maggio 2025- Questa mattina il Sindaco Roberto Gualtieri, insieme agli Assessori alla Mobilità e alla Scuola, Eugenio Patanè e Claudia Pratelli, e al Presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga, hanno inaugurato una nuovastradascolastica in via Rugantino.Nell’area oggetto dell’intervento, nel quartiere di Torre Spaccata, ci sono diverse strutture educative tra cui l’asilo nido comunale “L’Arca di Noè”, la scuola dell’infanzia “Eleonora Gagliardi”, la scuola primaria “Guido Antonio Marcati” e l’Istituto Comprensivo “via Rugantino”. L’obiettivo della progettazione è stato quello di liberare lo spazio pubblico dai posti auto e dal flusso veicolare incrementando la sicurezza e rendendo la zona più vivace e fruibile da parte dei bambini e dei loro accompagnatori.Il progetto sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità e condiviso con il Municipio VII, che ha provveduto ad adeguare la segnaletica, approvato in linea tecnica dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e oggetto di Disciplina di Traffico della Polizia Locale del Municipio VII, ha trovato compimento con il contributo dell’Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti che ha fornito le fioriere necessarie alla completa attuazione. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ne parlano su altre fonti

Roma, al Tufello la nuova strada scolastica è ora realtà: arte e pittura nel segno della sicurezza e dell’aggregazione - Le macchine non ci sono più, al posto dei parcheggi auto ci sono diverse panchine e l’asfalto è una vera e propria opera ... 🔗msn.com

Inaugurata la prima strada scolastica artistica di Roma (per sensibilizzare sulla sicurezza stradale) - A Roma inaugurata la prima strada scolastica artistica con attraversamenti pedonali e marciapiedi colorati per incentivare sicurezza stradale ... 🔗greenme.it

Roma, inaugurata al Tufello la prima strada scolastica “artistica” del Municipio III - A Roma è stata inaugurata la prima strada scolastica “artistica” del Municipio III in via Monte Ruggero (Tufello). Come spiega il Campidoglio, la realizzazione è stata possibile grazie al bando ... 🔗ecodallecitta.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden supera Trump e la gente scende in strada a ballare

L'avanzata del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sullo sfidante Donald Trump in Pennsylvania ha dato il via ai festeggiamenti dei suoi sostenitori negli Stati Uniti: a Philadelphia molte persone sono scese in piazza per ballare per celebrare un vantaggio che Biden ha sempre portato .