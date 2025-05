Roma trequarti da rimpolpare | Ghisolfi pesca in MLS

La Roma si prepara a rimpolpare il suo reparto trequarti, con il direttore tecnico Florent Ghisolfi pronto a sondare il mercato MLS. Se il presente è incerto, il club giallorosso mira a costruire un futuro ambizioso, puntando a mantenere una posizione di vertice nella prossima stagione.

Il presente è ancora da decifrare ma, al tempo stesso, la Roma starebbe lavorando per programmare il futuro. I giallorossi sanno di dover dare vita ad un progetto ambizioso nella prossima stagione, con l'obiettivo di rimanere ai vertici della classifica. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrebbe operare di fino in uscita per accumulare un tesoretto da spendere in entrata, per calciatori che siano funzionali. Il dirigente francese si starebbe focalizzando sulla trequarti, reparto in cui c'è bisogno di qualità e di profili di alta caratura.Paulo Dybala dovrà avere il modo ed il tempo di recuperare dall'infortunio, mentre Tommaso Baldanzi risulterebbe in bilico e potrebbe partire per trovare spazio altrove. Claudio Ranieri starebbe lavorando insieme alla dirigenza per scovare la cosiddetta gemma nascosta, quel diamante da sgrezzare.