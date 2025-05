Roma si gode un super Sinner Ecco come è tornato al massimo

Roma celebra un super Sinner, il suo ritorno al massimo livello. Come sottolineato da Adriano Panatta, Sinner è "lo stesso di prima", sebbene commetta qualche errore in più. Negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, nonostante il ritardo dovuto alla pioggia, il talento azzurro ha dimostrato di essere pronto a brillare.

Aveva ragione Adriano Panatta quando qualche giorno fa sul ritorno in campo di Sinner aveva detto: . Nella partita degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia giocata con qualche ora di ritardo per la pioggia contro l'argentino Cerundolo si è rivista tutta la forza del numero uno al mondo che ha vinto dopo oltre due ore 7-6, 6-3. aveva detto prima di giocare e Sinner lo ha fatto soprattutto nel secondo set quando le sue accelerazioni non hanno dato scampo all'argentino che game dopo game si spegneva. Nel primo set invece c'è stato grande equilibrio e Jannick l'ha spuntata solo al tie-break ma per tutta la partita è apparso evidente la differenza di gestione dei punti decisivi: disastroso quello dell'argentino, micidiale quello di Jannick che ha confermato tutto il suo cinismo.

