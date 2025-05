Roma paura per lo youtuber Cicalone | Hanno tentato di investirmi

A Roma cresce la tensione attorno allo youtuber Simone Cicalone, bersaglio di minacce e aggressioni fisiche. Recentemente, un'auto ha tentato di investirlo a pochi passi da casa sua. Cicalone, noto per i suoi video che denunciano i furti delle gang nei mezzi pubblici, si trova ora a fronteggiare un clima di autentica paura.

Minacce, aggressioni fisiche, intimidazioni. E adesso, a due passi da casa sua, persino un'auto che ha tentato di investirlo. Vittima, ancora una volta, lo youtuber Simone Cicalone, che attraverso i suoi video racconta i furti che le gang di borseggiatori commettono nelle metropolitane di Roma. "Mentre ero sulle strisce un'auto ha accelerato a tutta velocità e ha cercato di investirmi. La prontezza di riflessi mi ha salvato da un investimento sicuro", racconta. "Alla guida, - continua -, c'era un uomo di etnia rom. Nel momento in cui ho chiesto al conducente di fare attenzione, la persona che era alla guida, mi ha detto: oh Cicalone, mi raccomando, non devi farli più questi video, non è il mestiere tuo". E non è finita: 24 ore dopo sempre più vicina a casa sua è passata un'altra automobile. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it