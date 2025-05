Roma occhi su Maresca per la panchina | c’è la benedizione di Ranieri

La Roma ricorre a nuovi orizzonti con Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea, come candidato principale per la sua panchina. La presenza di Claudio Ranieri, che benedice questa scelta, sottolinea l'importanza di un progetto tecnico ambizioso, mirato a riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un cambio di rotta promettente per il club giallorosso.

Un nome nuovo si fa largo per la panchina della Roma. Si tratta di Enzo Maresca, attuale tecnico del Chelsea, individuato dal club giallorosso come profilo ideale per avviare un nuovo progetto tecnico ambizioso, capace di riportare la squadra stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.La dirigenza capitolina guarda con attenzione alla situazione del tecnico campano, protagonista di una stagione positiva a Stamford Bridge, con i Blues in finale di Conference League e ancora in corsa per un posto in Champions. Eppure, secondo quanto riportato da teamtalk.com, all’interno della società inglese starebbero emergendo perplessità sul suo futuro a lungo termine. Dubbi che riguardano principalmente l’impostazione tattica data alla squadra, nonostante i risultati.Roma su Maresca in caso di addio al ChelseaNel caso in cui il Chelsea decidesse di separarsi da Maresca a fine stagione, la Roma si farebbe trovare pronta. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi su Maresca per la panchina: c’è la benedizione di Ranieri

