Roma niente tempo per fermarsi | ripresa a Trigoria con la testa al Milan

La Roma non si ferma nemmeno dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Con la qualificazione alla Champions League in bilico, i giallorossi si sono già rimessi al lavoro a Trigoria, concentrandosi sull’imminente sfida contro il Milan. Ogni partita è cruciale e il tempo per rimpiangere è finito. La determinazione è essenziale per tornare in corsa.

La Roma non può permettersi di guardarsi indietro. Dopo il ko di ieri sera contro l’Atalanta, che ha ridotto sensibilmente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, la squadra è tornata subito a lavoro al Fulvio Bernardini. All’orizzonte c’è un altro appuntamento decisivo: domenica alle 20:45 all’Olimpico arriverà il Milan, distante solo tre punti e in piena corsa per un posto in Europa.La seduta a Trigoria: sorrisi, sudore e un gol da applausiClaudio Ranieri ha radunato la squadra sotto un cielo grigio e una concentrazione assoluta. I titolari del Gewiss Stadium hanno svolto un lavoro di scarico tra campo e palestra, mentre il resto del gruppo ha lavorato ad alta intensità: riscaldamento atletico, partitelle a tema con le porticine e infine una sfida a campo ridotto. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, niente tempo per fermarsi: ripresa a Trigoria con la testa al Milan

Ne parlano su altre fonti

Meteo Roma, bomba d'acqua sulla Capitale: allerta temporali e bufera di vento. Quanto durerà il matempo? - Cambio repentino delle condizioni meteorologiche a Roma. Dopo una giornata trascorsa in gran parte all'insegna del sole e del caldo, dalle ore 17.30 di oggi, martedì 29 aprile, ... 🔗msn.com

Lazio, il secondo tempo è spesso fatale: tra l’inizio della ripresa e il 90°… - Allo stesso tempo, la gara contro i rossoblù potrebbe rappresentare ... un trend che li fa piazzare al settimo posto proprio nella classifica delle reti subite dall'inizio ripresa al novantesimo, e ... 🔗cittaceleste.it

Lecce-Roma, l’analisi tattica: primo tempo di dominio, ripresa risolutrice - L'articolo Lecce-Roma, l’analisi tattica: primo tempo di dominio, ripresa risolutrice proviene da Roma news. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Roma deve rifondare senza perdere tempo: il mercato difficile dei Friedkin

Per ora, non si è mosso quasi nulla L'obiettivo dichiarato è quello di cambiare strada rispetto alle recenti abitudini: non più giocatori esperti a parametro zero, e con stipendi alti, ma investimenti su giovani talenti, per rifondare una rosa che possa avere prospettive di crescita.