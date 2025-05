Roma | musei aperti di notte per un euro! Torna La Notte dei Musei

Roma si illumina di nuove emozioni: il 17 maggio 2025 torna La Notte dei Musei, un evento imperdibile che permette di esplorare i tesori della Capitale a solo 1 euro. In questa magica primavera, vivi la bellezza della cultura e della storia sotto le stelle, con tanti musei pronti ad accoglierti fino a notte fonda.

La primavera è la stagione della rinascita che porta con sé tanti eventi e appuntamenti da non perdere. Che ne dite di vivere un’esperienza strepitosa nel cuore di Roma per tutta la Notte a soli 1 euro? Il 17 maggio 2025 Torna La Notte dei Musei nella Capitale e sono tanti coloro che parteciperanno all’iniziativa volta a fare scoprire le bellezze della città eterna a tutti. La Notte dei Musei a Roma: cosa bisogna sapereLa Notte dei Musei 2025 è la 15° edizione dell’evento europeo più amato grazie al quale chiunque ha la possibilità di ammirare i luoghi culturali più belli in un momento suggestivo, il tramonto. Roma, come altri paesi d’europa, dalle 20 alle 2 (ultimo ingresso all’1) aprirà le porte ai visitatori degli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. Con 1 euro sarà possibile vedere le collezioni permanenti e le mostre temporanee, assistere a un ricco programma di concerti e spettacoli di musica, teatro e danza dal vivo. 🔗Leggi su Funweek.it

