Roma | musei aperti di notte per un euro! Torna La Notte dei Musei

Scopri la magia di Roma sotto le stelle! Il 17 maggio 2025, La Notte dei Musei torna con eventi imperdibili: musei aperti fino a notte fonda a solo 1 euro. Approfitta della primavera per vivere un'esperienza unica e immergerti nell'arte e nella cultura della Capitale insieme a tantissimi visitatori entusiasti. Non perderti questa straordinaria occasione!

La primavera è la stagione della rinascita che porta con sé tanti eventi e appuntamenti da non perdere. Che ne dite di vivere un’esperienza strepitosa nel cuore di Roma per tutta la notte a soli 1 euro? Il 17 maggio 2025 torna La Notte dei Musei nella Capitale e sono tanti coloro che parteciperanno all’iniziativa volta a fare scoprire le bellezze della città eterna a tutti. La Notte dei Musei a Roma: cosa bisogna sapere. La Notte dei musei 2025 è la 15° edizione dell’evento europeo più amato grazie al quale chiunque ha la possibilità di ammirare i luoghi culturali più belli in un momento suggestivo, il tramonto. Roma, come altri paesi d’Europa, dalle 20 alle 2 (ultimo ingresso all’1) aprirà le porte ai visitatori degli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. Con 1 euro sarà possibile vedere le collezioni permanenti e le mostre temporanee, assistere a un ricco programma di concerti e spettacoli di musica, teatro e danza dal vivo. 🔗Leggi su Funweek.it

