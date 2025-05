Roma Milan all’orizzonte | Ranieri rilancia Saelemaekers

La settimana in casa Roma si apre con un retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di imbattibilità in campionato. Mentre Ranieri prepara la squadra per il prossimo big match contro il Milan, l'attenzione si concentra su Saelemaekers, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

La settimana è iniziata con l’amaro in bocca in casa Roma. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 con l’Atalanta, che ha messo fine all’imbattibilità in campionato in questo 2025. Un risultato che ferma una squadra che sembrava aver compiuto il definitivo salto di qualità e che si trova ora a dover rialzare la testa. L’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League è ancora alla portata ma serviranno due prestazioni all’altezza, nelle prossime giornate. La prima di queste dovrà esser fornita domenica 18 maggio alle 20:45 con il Milan, in quel dello stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, uno scontro diretto da non sbagliare.Claudio Ranieri dovrà tenere sull’attenti i suoi ragazzi, aspettandosi una risposta di carattere e grinta da ogni elemento della rosa. Il coach di Testaccio starebbe delineando lo scacchiere al quale affidarsi, con il focus che va necessariamente alle corsie esterne. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers

