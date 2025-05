Roma day 7 | Sinner vs Cerundolo fuori i secondi!

Roma Day 7 promette emozioni forti con la sfida Sinner-Cerundolo, rivincita attesa da due anni. Jannik, dopo una vittoria incerta su De Jong, affronta un'importante prova. Intanto, Berrettini è costretto a un nuovo ritiro, mentre Paolini riporta un’italiana ai quarti dopo undici anni. Oggi si torna in campo per scrivere altre pagine di questa storica edizione.

La rivincita della sfida di 2 anni fa è il match di cartello, il più atteso dal sorteggio di Fontana di Trevi. Jannik ci arriva con qualche certezza in meno dopo la vittoria su De Jong. Berrettini costretto ancora al ritiro! Paolini riporta un’italiana ai quarti 11 anni dopo. Oggi torna in campo anche Musetti con Medvedev. Diretta TennisMania ore 9 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roma day 7: Sinner vs Cerundolo, fuori i secondi!

Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.