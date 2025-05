Roma Cristante apre al Como | nuovi contatti per Yeremay

Il Roma Cristante apre a nuovi contatti con il Como per Yeremay. Questa squadra sta emergendo come una delle realtà più intriganti in Europa, attirando l'attenzione di numerosi giocatori grazie alla sua proposta ambiziosa e innovativa. La crescente reputazione del Como potrebbe trasformare il panorama calcistico e offrire opportunità interessanti per giovani talenti.

Il Como è una delle realtà più interessanti a livello europeo e questa percezione di novità e ambizione sta facendo breccia su tanti giocatori. 🔗Leggi su Calciomercato.com

