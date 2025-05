Roma altro assist per Soulé | Ranieri riparte dal suo gioiello

La Roma, dopo una straordinaria serie di risultati utili, si è fermata bruscamente ieri sera, 12 maggio, cadendo 2-1 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Un incontro da archiviare rapidamente, che ha visto il giovane Soulé ancora protagonista, mentre Ranieri deve riorganizzare la squadra per riacchiappare il treno del 4° posto.

La serie di risultati utili consecutivi della Roma si è conclusa nella serata di ieri 12 maggio. Già, perché i giallorossi hanno perso per 2-1 con l'Atalanta, in quel del Gewiss Stadium. Una partita da dimenticare al più presto, un'occasione sprecata per agganciare il 4° posto dopo la rimonta effettuata nell'arco del girone di ritorno. L'obiettivo di Claudio Ranieri è quello di tenere la rosa sulle spine, per tornare subito alla via del successo. I capitolini dovranno schiarirsi le idee per poi pensare alla gara con il Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico.Si tratta dell'ultima sfida dell'annata tra le mura amiche e la Lupa avrà bisogno di mettere in cascina 3 punti pesanti, per giocarsi tutto di fatto all'ultimo turno con il Torino. Il coach di Testaccio si affiderà ai migliori uomini del suo scacchiere, con il focus che va ad uno dei migliori in campo della squadra contro l'Atalanta.