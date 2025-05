Rogo nel seminterrato Evacuati 850 studenti

Ieri pomeriggio, un incendio nel seminterrato dell'istituto tecnico Baratta di via Don Lorenzo Milani ha costretto all'evacuazione di 850 studenti. L'allerta è scattata quando è stato avvistato del fumo, attivando prontamente i protocolli di sicurezza. Grazie al rapido intervento, nessuno è rimasto ferito e la situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

Incendio attorno alle 13 di ieri all'istituto tecnico Baratta di via Don Lorenzo Milani, centinaia di studentiEvacuati. Quando qualcuno ha notato un filo di fumo levarsi dal plesso scolastico, è scattato l'allarme e i relativi protocolli di sicurezza. Proprio grazie al tempestivo intervento non si sono registrati né feriti né intossicati. Inizialmente, invece, sembrava che una persona di sesso maschile fosse rimasta coinvolta, ma quando sul posto sono arrivati i sanitari non hanno trovato alcuna persona in difficoltà. Circa 850 studenti dell'istituto e della sede adiacente del Maragliano, però, sono stati Evacuati in via precauzionale. Il personale ha coordinato le operazioni, mentre i vigili del fuoco si sono preoccupati di mettere in sicurezza l'area e avviare le verifiche per accertare l'origine del principio d'incendio.

