Rock in Bottega con la grande musica americana | arrivano Alice Howe e Freebo

Rock in Bottega presenta una serata imperdibile con la talentuosa folksinger Alice Howe e l’icona Freebo, per un viaggio indimenticabile nel cuore della musica americana. Questo evento è una delle prestigiose anteprime della ventunesima edizione del Festival Orientoccidente, pronto a far vibrare l’antica Macelleria con note e emozioni senza tempo.

