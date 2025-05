Rock in Bottega con la grande musica americana | arrivano Alice Howe e Freebo

Rock in bottega presenta un'imperdibile serata con Alice Howe e Freebo, due icone della musica americana. Questo evento, parte della ventunesima edizione del Festival Orientoccidente, promette un viaggio emozionante nel cuore della musica folk. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della grande musica, all'insegna della tradizione e della qualità.

Un viaggio nel cuore della musica americana con la straordinaria folksinger Alice Howe e il grande Freebo, icona della musica mondiale. È un'altra prestigiosa anteprima della ventunesima edizione del Festival Orientoccidente, anche quest'anno con l'appuntamento musicale con l'antica Macelleria.

