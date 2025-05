Rocco Siffredi risponde a Le Iene con una lettera aperta | Sarò sempre un vero attore e non uno che abusa

Rocco Siffredi rompe il silenzio con una lettera aperta, rispondendo alle accuse di abusi lanciate da alcune donne e rilanciate da "Le Iene". Difendendo la sua integrità di attore, Siffredi attacca il programma e la giornalista Roberta Rei, sottolineando la sua determinazione a rimanere un "vero attore" e non un abusatore.

L'attore da giorni smentisce le accuse di abusi fatte da alcune donne nei suoi confronti e ora scrive una letteraaperta a Dagospia attaccando il programma Le Iene e la giornalista Roberta Rei. Dopo le gravi accuse di abusi mosse a suo carico nel programma Le Iene, RoccoSiffredirisponde con una lunga e durissima lettera indirizzata a Dagospia. L'attore si dice travolto da una "campagna denigratoria" che coinvolgerebbe non solo lui, ma la sua intera carriera professionale e che sta avendo forti effetti anche sulla sua famiglia. RoccoSiffredi, la malattia del figlio e le accuse di abusi Negli ultimi mesi il mondo di RoccoSiffredi è stato sconvolto: prima l'intervento al cuore del figlio Leonardo, poi lo tsunami mediatico generato dalle accuse di diverse donne, rilanciate da Le Iene. Ora il . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rocco Siffredi risponde a Le Iene con una lettera aperta: “Sarò sempre un vero attore e non uno che abusa”

