Roberto Vannacci ad Ancona | La Lega unico partito davvero coerente

Roberto Vannacci, a Ancona, sottolinea l'importanza della Lega come unico partito realmente coerente, capace di rappresentare le esigenze degli agricoltori e dei pescatori. Con un impegno costante nella tutela del tessuto produttivo italiano, si distingue nettamente dalla sinistra e da alcune forze politiche, sostenendo misure fondamentali per il settore.

Ancona - "La Lega è l'unicopartitodavverocoerente, tanto in Italia quanto in Europa: difende con fermezza le necessità degli agricoltori e pescatori, votando sempre a favore delle misure che proteggono il nostro tessuto produttivo. Al contrario della sinistra e in alcuni casi anche di alcuni.

