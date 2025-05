Robert Pattinson compie 39 anni Dal successo con Twilight al tradimento di Kristen Stewart e la timidezza | Cerco di stare lontano dalle persone

Martedì 13 maggio 2025, Robert Pattinson compie 39 anni. Dall'iconico ruolo di Edward Cullen in "Twilight" al tumultuoso rapporto con Kristen Stewart, la sua carriera è segnata da successi e sfide personali. La sua timidezza lo ha spinto a cercare la solitudine, rendendolo un enigma affascinante per il pubblico e i fan di tutto il mondo.

Martedì 13 maggio 2025 RobertPattinson spegne 39 candeline. L'attore britannico ha conquistato il cuore del grande pubblico nel 2007, vestendo i panni del vampiro Edward Cullen nella.

