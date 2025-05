Robert Downey Jr in forma per Doctor Doom | la prima foto dal set di Avengers | Doomsday

Robert Downey Jr. sorprende i fan con una nuova foto dal set di "Avengers: Doomsday". In attesa di scoprire il suo ruolo come Doctor Doom, l'attore premio Oscar condivide un'immagine che mostra la sua forma smagliante mentre le riprese procedono a passo spedito, nonostante la sceneggiatura sia ancora in fase di sviluppo.

L'attore premio Oscar ha condiviso una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday, mentre le riprese proseguono a ritmo serrato. Mentre le riprese di Avengers: Doomsday sono ufficialmente in corso - pare ancora senza una sceneggiatura definitiva - RobertDowney Jr. ha pubblicato una foto dal set che ha rapidamente catturato l'attenzione dei fan. Lo scatto mostra l'attore mentre legge il nuovo libro del collega Jeremy Renner, sfoggiando un fisico scolpito e una tenuta che sembra essere la parte interna dell'armatura di Victor Von Doom. Nella foto, Downey Jr. mette in evidenza il bicipite, lasciando intendere un certo lavoro in palestra. anche se sembra esserci l'aiuto di un'imbottitura strategica. A un'osservazione più attenta si notano anche dei marcatori rossi sul . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert Downey Jr. in forma per Doctor Doom: la prima foto dal set di Avengers: Doomsday

