Robert De Niro riceve la Palma d' oro alla carriera a Cannes e attacca Trump | L' arte non ha prezzo

Robert De Niro, insignito della Palma d'Oro alla carriera al Festival di Cannes 2025, ha colto l'occasione per esprimere la sua critica a Donald Trump. Sul palco, ha dichiarato con passione che "l'arte non ha prezzo", sottolineando l'impatto negativo delle decisioni politiche sulla cultura e sull'espressione artistica.

Salito sul palco del Festival di Cannes 2025, Robert De Niro ha criticato le scelte compiute da Donald Trump che hanno un impatto sull'arte e sulla cultura. Robert De Niro è stato premiato al Festival di Cannes con la Palma d'oro allacarriera e, salito sul palco per ricevere il riconoscimento dalle mani di Leonardo DiCaprio, ha colto l'occasione per criticare Donald Trump. La star del cinema ha infatti parlato dei problemi che gli artisti e la società stanno affrontando in questi anni. L'attacco a Trump Parlando della presidenza di Donald Trump, Robert De Niro ha dichiarato: "Nel mio paese stiamo lottando con tutte le nostre forze per la democrazia che in passato davamo per scontata. Questo riguarda tutti noi perché le arti sono democratiche. L'arte è . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert De Niro riceve la Palma d'oro alla carriera a Cannes e attacca Trump: "L'arte non ha prezzo"

Se ne parla anche su altri siti

Robert De Niro riceve la Palma d'oro da Di Caprio a Cannes. E attacca Trump: «L'arte fa paura agli autocrati» - «L'arte cerca la libertà. Unisce le persone, include la diversità. Ecco perché rappresentiamo una minaccia per gli autocrati e ... 🔗msn.com

Cannes 2025, Robert De Niro riceve la Palma d'Oro alla carriera - L'attore due volte premio Oscar e presidente di giuria del festival francese nel 2011 ha ricevuto il premio da Leonardo DiCaprio durante la cerimonia d'inaugurazione della 78a edizione A premiarlo, co ... 🔗tg24.sky.it

Cannes 2025, Robert De Niro riceve la Palma d’oro alla carriera da Leonardo DiCaprio e attacca Donald Trump - Come annunciato alcune settimane fa, nella serata di apertura del Festival di Cannes 2025 il Premio Oscar Robert De Niro ha ricevuto Palma d’oro onoraria ... 🔗cinematographe.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Zero Day: Robert De Niro protagonista della nuova miniserie thriller su Netflix

Netflix si appresta a lanciare "Zero Day", una miniserie thriller che vede come protagonista Robert De Niro, leggenda del cinema, nel ruolo di un ex presidente degli Stati Uniti.