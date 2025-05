Robert De Niro premiato a Cannes con la Palma d' Oro alla carriera | gli esordi il tumore e il supporto alla figlia dopo il coming out

Robert De Niro è stato onorato al Festival di Cannes con la palma d'oro alla carriera, un riconoscimento che celebra il suo straordinario percorso iniziato negli anni '60. Tra successi, sfide personali come la lotta contro il tumore e il sostegno alla figlia dopo il coming out, De Niro continua a brillare come icona del cinema.

Robert De Niro celebrato al Festival del Cinema di Cannes con la Palma d'oro allacarriera. Un viaggio che è iniziato nel 1960 con il debutta in tre film nello stesso anno, Oggi. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Robert De Niro premiato a Cannes con la Palma d'Oro alla carriera: gli esordi, il tumore e il supporto alla figlia dopo il coming out

