Robert De Niro apre il Festival di Cannes 2025 Il programma del 13 maggio

Robert De Niro inaugura il Festival di Cannes 2025, dando il via alla 78ª edizione il 13 maggio. Sul tappeto rosso si accendono le luci, mentre fotografi e appassionati immortalano volti noti ed emergenti. Una celebrazione del cinema contemporaneo, ricca di emozioni, scoperte e dichiarazioni d’intenti per il futuro della settima arte.

Inizia il Festival di Cannes. Le luci sul tappeto rosso, il brusio dei fotografi, lo scintillio dei volti noti e degli esordienti: tutto è pronto per la 78ª edizione della manifestazione. Un evento che ogni anno ridisegna la mappa del cinema contemporaneo, tra consensi, scoperte e dichiarazioni d’intenti. Oggi, 13 maggio, la macchina dei sogni si rimette in moto con un programma denso di significati e presenze memorabili.Al centro della scena, una leggenda del cinema riceve il tributo che merita. Ma attorno a lui si muovono anche nuove voci e uno sguardo sempre più attento all’attualità e alla pluralità. Accompagniamo insieme questa prima giornata di Cannes, dove ogni titolo è più di un film: è un frammento del nostro tempo.Cannes2025, apreRobert De NiroQuando Robert De Niro entra in scena, il tempo sembra fermarsi. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Robert De Niro apre il Festival di Cannes 2025. Il programma del 13 maggio

