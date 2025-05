Robert Benton regista di Kramer contro Kramer è morto a 92 anni

Robert Benton, celebre regista e sceneggiatore vincitore di un Oscar per "Kramer contro Kramer", è scomparso all'età di 92 anni l'11 maggio 2025. Con una carriera che ha segnato il cinema americano, Benton ha lasciato un'impronta indelebile con opere come "Gangster Story". La sua scomparsa segna la fine di un'era per il mondo del cinema.

Il regista e sceneggiatore RobertBenton, premio Oscar grazie al film KramercontroKramer, è morto l'11 maggio 2025 all'età di 92 anni. RobertBenton, regista di film come KramercontroKramer e Gangster Story, è morto all'età di 92 anni nella giornata di domenica 11 maggio 2025. La triste notizia è stata confermata da Marisa Forzano, sua assistente e manager, con un comunicato rilasciato al New York Times. La carriera del registaRobertBenton era nato a Waxahachie, in Texas. Negli anni '60 aveva ottenuto un lavoro al magazine Esquire. La prima sceneggiatura firmata dall'artista è stata quella di Gangster Story, scritta insieme a David Newman che ha poi collaborato più volte con il regista. Il film ha ottenuto una nomination agli . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert Benton, regista di Kramer contro Kramer, è morto a 92 anni

