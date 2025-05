Road to Battiti | sabato a Bari con Coez Radio Norba

Sabato 17 maggio, Bari si prepara ad accogliere la carovana di Road to Battiti di Radio Norba. Il radio live show si svolgerà in piazza del Ferrarese, con il talento di Coez pronto a infiammare il pubblico. Un evento imperdibile che celebra la musica e l'energia della città!

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da RadioNorba:La carovana di Road to Battiti approda a Bari. sabato 17 maggio il Radio live show di RadioNorba si terrà in piazza del Ferrarese, nel cuore del capoluogo pugliese. Grande protagonista della serata sarà Coez, da qualche settimana in Radio con “Ti manca l’aria”, il secondo brano del 2025 dopo “Mal di te”. E’ una ballad che fonde il pop e l’urban e rievoca il sound che ha reso Coez una delle voci più influenti del cantautorato pop italiano. Il brano, scritto dallo stesso Coez e prodotto da Esseho, sarà contenuto nel nuovo album in uscita nel mese di giugno ed esplora il senso di smarrimento e la difficoltà di lasciarsi andare al termine di una relazione, con un sound delicato che richiama lo stile intimo delle ballad più celebri di Coez. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Road to Battiti: sabato a Bari con Coez Radio Norba

