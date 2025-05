Rivelazione al Palazzo Reale di Napoli | il trono in reastauro non è borbonico ma dei Savoia

Una sorprendente scoperta al Palazzo Reale di Napoli: il trono, fino ad oggi considerato borbonico e risalente al 1845-50, è in realtà un'importante creazione dei Savoia, commissionata e liquidata nel 1874. Questa rivelazione non solo sposta indietro la data della sua realizzazione di 30 anni, ma riscrive anche la storia del monarca e della dinastia.

Il trono del PalazzoReale di Napoli, catalogato finora come di fattura borbonica e risalente al 1845-50, è stato, in realtà, commissionato dai Savoia e liquidato nel 1874. Una notizia che fa slittare la sua realizzazione di 30 anni, ma che riscrive principalmente la storia del trono, la sua origine e la cronologia del Palazzo. L’annuncio è stato fatto in occasione della presentazione del restauro alla Reggia di Venaria per una significativa anteprima – da oggi al prossimo autunno – della XX edizione di una delle più importanti iniziative del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, che sarà inaugurata al Palazzo delle Esposizioni di Roma alla fine dell’estate. Il trono ritornerà al PalazzoReale di Napoli nel febbraio del 2026. Il 12 settembre dello scorso anno il trono di PalazzoReale è partito alla volta del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale di Torino per il restauro reso possibile grazie al progetto “Restituzioni” di Intesa Sanpaolo ed al momento è stato sostituito da una seduta borbonica settecentesca. 🔗Leggi su Ildenaro.it

