Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi Conclave e impegni Rai

Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai. La serie, attesa come sostituta de "Il Paradiso delle Signore", continua a posticipare la sua programmazione, lasciando i fan in trepidante attesa.

La nuova fiction Ritorno a Las Sabinas dovrà attendere ancora il suo debutto, a causa di continui rinvii che hanno interessato la programmazione di Rai 1. La serie, destinata a prendere il posto de Il Paradiso delle Signore, non è riuscita a rispettare il calendario originariamente previsto e ora sembra che l'attesa si prolunghi fino .

Come finisce Ritorno a Las Sabinas: trama e spiegazione del finale

Secondo ciakgeneration.it: Il finale di Ritorno a Las Sabinas chiude le principali trame, offrendo una conclusione soddisfacente e coerente con lo sviluppo dei personaggi. I sacrifici, le redenzioni e le scelte dei protagonisti ...

Rimandata ancora la partenza di Ritorno a Las Sabinas! Ecco quando andrà in onda

Segnala serial.everyeye.it: Rai rimanda ancora il debutto di 'Ritorno a Las Sabinas' al 19 maggio su Rai 1, ma di cosa parlerà la nuova fiction?

Ritorno a Las Sabinas, il lutto: L’improvvisa morte di Oscar sconvolge tutti, ma qualcuno sa la verità

Come scrive blitzquotidiano.it: Le anticipazioni della nuova serie di Rai Uno, Ritorno a Las Sabinas, rivelano clamorosi colpi di scena: cosa accadrà.

