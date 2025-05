Ritardi sul nuovo ospedale Tonutti invita alla calma | Lasciamo lavorare i tecnici in tranquillità

Ritardi nella costruzione del nuovo ospedale hanno generato preoccupazione tra i cittadini di Pordenone. Giuseppe Tonutti, direttore generale di Asfo, invita alla calma, sottolineando l'importanza di lasciare ai tecnici il tempo necessario per completare il lavoro. È fondamentale mantenere la serenità e riportare il dibattito su basi concrete.

“Per il bene di Pordenone e dei suoi cittadini è ora di riportare con i piedi per terra le informazioni sul nuovoospedale e sui tempi necessari alla sua fruizione, sedando qualsiasi polemica”. Le parole sono del direttore generale di Asfo Giuseppe Tonutti che ha scelto di intervenire dopo le. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ritardi sul nuovo ospedale, Tonutti invita alla calma: "Lasciamo lavorare i tecnici in tranquillità"

Cosa riportano altre fonti

Ospedale nuovo, battuta d'arresto: il trasloco partirà solo a fine anno. Collaudi in ritardo - PORDENONE - Arriva un'altra tegola sul trasloco dei servizi e dei reparti nel nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli di via Montereale. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma a ... 🔗ilgazzettino.it

Pordenone, nuovo ospedale, slittano i trasferimenti - I collaudi stanno richiedendo tempi tecnici più lunghi del previsto e i trasferimenti dal vecchio al nuovo ospedale, inaugurato a metà dicembre, non inizieranno prima dell'estate. 🔗rainews.it

