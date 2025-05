Rissa con accoltellati all’interno della Caritas | in due vanno in carcere

Due stranieri, di 35 e 40 anni, sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Marino del Tronto dopo una violenta rissa con accoltellamento avvenuta nella Caritas di San Benedetto. L'incidente, che ha coinvolto tre persone, ha scosso la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strutture di assistenza.

Nella tarda mattina di ieri sono stati tradotti al carcere di Marino del Tronto due dei tre stranieri arrestati sabato notte in seguito alla violenta Rissa con accoltellamento avvenuta all’internodellaCaritas di San Benedetto. Gli arrestati sono, un 35enne e un 40enne, entrambi di origine magrebina. Un terzo uomo, anch’esso nordafricano di circa 60 anni, è invece ancora ricoverato e piantonato all’ospedale di San Benedetto. L’uomo è stato colpito da una coltellata tra il collo e la spalla che ha sfiorato la giugulare. Una volta ristabilito, anche per lui si apriranno i cancelli del carcere ascolano. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma che si occupano delle indagini, i tre cittadini nord africani sono frequentatori occasionali dellaCaritas e la Rissa è avvenuta all’internodella recinzione della struttura, senza interessare i locali abitati dagli ospiti che vi abitano in modo stabile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it