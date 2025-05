Rischia di morire in stazione | salvata dagli agenti della Polfer

La prontezza degli agenti della Polfer ha salvato una 65enne da un grave malore avvenuto nella stazione dei treni di Trento. Sabato 10 maggio, la donna è crollata a terra, ma grazie all'intervento tempestivo degli agenti, è stata evitata una tragedia. Un esempio di come la vigilanza e il coraggio possano fare la differenza in situazioni critiche.

