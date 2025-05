Rischia di morire in stazione | salvata dagli agenti della Polfer

Una 65enne è stata salvata dagli agenti della Polfer di Trento dopo essere crollata a terra a causa di un malore in stazione. Grazie alla loro prontezza d'intervento, è stata evitata una potenziale tragedia sabato 10 maggio, dimostrando l'importanza della vigilanza e dell'assistenza in luoghi affollati.

