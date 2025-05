Rischi online per i minori arriva in piazza il tir Una Vita da Social della Polizia

Giovedì, il camion "Una Vita da Social" della Polizia di Stato farà tappa in Piazza Sighinolfi a Ravenna. Questa campagna educativa itinerante, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno di Google, mira a sensibilizzare sui rischi online per i minori, promuovendo una navigazione sicura e consapevole nel mondo digitale.

arriva a Ravenna giovedì in piazza Sighinolfi il camion di "Una Vita da Social", la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del progetto "Generazioni Connesse" e con il sostegno di Google per la.

