Riqualificazione dell’ex linificio Passi avanti attesi da 40 anni

Dopo quarant'anni di attesa, la riqualificazione dell'ex linificio segna un'importante svolta. Con la rimozione degli edifici fatiscenti e una pulizia approfondita dell'area, si apre la strada verso una nuova vita per questo spazio, promettendo uno sviluppo sostenibile e una rinascita urbana attesa da anni.

Rimozione degli edifici fatiscenti e pulizia dell’area da detriti e vegetazione, la Riqualificazionedell’exlinificio ha raggiunto un livello avanzato per la rigenerazione di quell’area. È il passo più significativo degli ultimi quarant’anni, da quando la zona è diventata oggetto di un progetto di rinascita. Dopo quattro decenni di attesa, resta tuttavia ancora aperta la questione sul futuro di questo spazio. Per il progetto finale servirà ancora tempo, sarà la variante urbanistica al Pgt, approvazione prevista a fine 2025, a definire le linee guida della trasformazione. Il piano prevede la suddivisione del terreno in due comparti distinti, un parco e un’area edificabile, oltre al trasferimento di volumetria nella zona sud della città, in prossimità della tangenziale. Dopo anni di annunci sembra ormai imminente la parola fine sulla rinascita dell’area ex linificio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riqualificazione dell’ex linificio. Passi avanti attesi da 40 anni

Se ne parla anche su altri siti

Riqualificazione dell’ex linificio. Passi avanti attesi da 40 anni - Rimozione degli edifici fatiscenti e pulizia dell’area da detriti e vegetazione, la riqualificazione dell’ex linificio ha raggiunto un livello ... 🔗msn.com

Dopo 15 anni Lodi ritrova il suo museo civico: l’ex Linificio canapificio nazionale diventa «Opificio della cultura» - Ci saranno un parco urbano, un’area residenziale e, naturalmente, lo spazio culturale dell’ex Linificio. Sarà qualcosa di unico». Il progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale e ... 🔗milano.corriere.it

Casadei (Azione): “la riqualificazione dell’area ex Enel è una scelta amministrativa discutibile” - interviene sull’intervento di demolizione previsto dal Comune di Rimini per l’ex colonia Enel di Rivazzurra “Già da tempo fa avevo sollevato alcune perplessità in merito alla riqualificazione ... 🔗chiamamicitta.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.