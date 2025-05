Riporta la bimba dalla sua ex In manette

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Luino dopo aver violato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato a Mesenzana, dove l'uomo, in compagnia della nuova fidanzata, si è presentato all'abitazione della ex per riprendere la loro figlia.

Ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex compagna, un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Luino nel pomeriggio di sabato a Mesenzana. Secondo quanto ricostruito il trentottenne in compagnia della nuova fidanzata ha raggiunto l'abitazione della ex, una giovane di 26 anni, da cui ha avuto una figlia, per Riportare dalla mamma, a cui è affidata, la piccola. Ma ha violato il provvedimento "di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa", che lo riguardava, emesso in seguito a una denuncia per maltrattamenti presentata dalla ex che nel maggio 2024 era stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata in ospedale per essere medicata dopo essere stata picchiata dall'uomo, l'aggressione era avvenuta a Luino per strada.

